'GGD's, focus op snel testen en minder op contactonderzoek'

Mensen die een coronatest aanvragen moeten nog dezelfde dag getest worden en dezelfde dag de uitslag krijgen. Op die manier kun je voorkomen dat geteste personen in de tussentijd andere mensen besmetten, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Ook wil hij niet dat mensen van een test afzien, omdat ze gehoord hebben dat een uitslag wel vier of vijf dagen op zich kan laten wachten en ze al die tijd in quarantaine moeten. "Dan gaan mensen denken: dat doe ik maar even niet, ik kijk het wel aan. Als ze dan na een paar dagen wél gaan, hebben ze in de tussentijd anderen besmet."

Kuipers vindt ook dat testen verplicht moet worden, als mensen die mogelijk besmet zijn geraakt niet zelf in quarantaine gaan. "Het is het een of het ander."

De GGD's moeten vooral inzetten op dat snelle testen, zegt Kuipers. "Leg nu vooral de focus op testen en het zorgen voor een snelle uitslag en veel minder op contactonderzoek, want dat doen mensen zelf toch al. Als iemand in uw familie of op uw werk positief is getest, weet u het al voordat u door de GGD benaderd bent."

Terug naar aantallen maart-april

Half juli telde Nederland nog zo'n 5000 besmette personen. Toen was de kans nog heel klein dat klachten die mensen hadden door het coronavirus waren veroorzaakt. "Nu ligt dat heel anders. Als ik alleen naar Rotterdam kijk hadden we een maand geleden een handvol positief geteste mensen. Van alle mensen die getest werden, had 1 procent corona. Gisteren kwamen er alleen al in Rotterdam 180 nieuwe besmettingen bij en was het percentage positieven gestegen naar 13 procent."

Kuipers is bang dat het aantal besmette personen over een maand weer het niveau van maart-april heeft bereikt. Nu zijn het vooral jonge mensen die besmet raken, maar die mensen hebben wel contact met hun ouders, docenten en mensen in de rij bij de supermarkt, zegt Kuipers. "En besmetten dus ook oudere mensen."

Dat kan worden voorkomen, maar dan moet er wel snel worden ingegrepen. "Het is als het sturen van een olietanker. Op het moment dat je vandaag een maatregel neemt, zie je dat pas over drie weken in de afvlakking van het aantal opgenomen mensen in de ziekenhuizen. Zolang duurt zoiets."

Kuipers vindt ook dat de GGD's nog te weinig doen. Op Schiphol is vandaag een teststraat geopend voor maximaal 600 testen per dag. Hij vindt dat te weinig. Uit 'rode' en 'oranje' landen komen 5000 mensen per dag op Schiphol aan.