Cambuur-duo treft oude liefde AZ: 'Tuurlijk leuk om hoger te staan dan je vorige club'

"Voor mij voelt dat niet zo", vult Hoedemakers zijn ploeggenoot aan. "Het voelt lekker dan we zevende staan, maar ik kijk niet per se naar AZ. Je komt er vandaag en ik gun ze alles."

"Tuurlijk is het leuk als je hoger staat dan je oude club", reageert Jacobs met een glimlach. "Zo kijk je er wel naar. Het is fijn dat je het beter doet. Liever dit dan andersom."

Hun carrières kennen vooralsnog louter gelijkenissen. Allebei komen ze uit de jeugdopleiding van AZ, allebei wisten ze nooit door te breken in het eerste en allebei zochten ze hun heil elders. Samen gingen Jamie Jacobs en Mees Hoedemakers in de zomer van 2019 naar Cambuur.

Met twaalf punten uit zeven duels is Cambuur dus voortvarend begonnen. En dan heeft de club de uitwedstrijden tegen PSV en Ajax al gehad. "Bizar eigenlijk dat we zo gestart zijn", lacht Hoedemakers. "Ik had dat niet verwacht, maar ben blij verrast."

Jacobs: "We grappen weleens dat we in de winterstop al veilig zijn. Die uitwedstrijden tegen PSV en Ajax waren lastig, maar verder hebben we het prima gedaan. Dat schept ook vertrouwen richting de volgende wedstrijden."

9-0 verlies

De uitwedstrijd tegen Ajax is genoemd en beide jongens voelen de volgende vraag al aankomen. Op 18 september werd de ploeg van Henk de Jong met 9-0 afgedroogd in de Johan Cruijff Arena. Hoe kon dat nou gebeuren?

"Weet je wat het is", begint Jacobs aan een verklaring. "Ik heb daarna ook wedstrijden van Ajax gezien. Wij waren daar op het verkeerde moment. Bij elke club die daar toen staan had, was het een grote uitslag geworden."

"FC Groningen ging voor het doel liggen en dan wordt het 3-0. Ook dat had meer kunnen worden. Het heeft ons doen realiseren dat we hard moeten werken om resultaten te boeken."