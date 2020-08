Veel wespen en maden door hoge temperaturen, ook meer overlast

Op een dag haalt hij tien tot vijftien wespennesten weg. Daarin zitten gemiddeld tussen de 500 en duizenden wespen, die stuk voor stuk tot wel 800 meter rondom het nest kunnen vliegen. Hierdoor heeft de omgeving er last van. "Mensen bellen mij dan met de vraag wat ze kunnen doen", zegt Hengeveld. Ongediertebestrijders spuiten dan chemisch wespenpoeder in het nest, dat het zenuwstelsel van de wesp aantast waardoor ze doodgaan. "En dan is het snel afgelopen", verzekert Hengeveld.

Naast wespen, krioelt het door de hoge temperaturen ook van de vliegen, muggen en maden. Hengeveld: "Ik stond laatst boven een groencontainer met een explosie van maden en vliegen. Dat is echt niet leuk."

Volgens Hengeveld heeft dit niet alleen met het warme weer, maar ook met het huidige afvalophaalsysteem te maken. Want groencontainers worden in veel gemeenten eens in de twee weken opgehaald. Bij warm weer is dat onvoldoende, volgens de ongediertebestrijder.

Ook Bastiaan Meerburg, directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen herkent dit probleem. Het zou verstandig zijn als ze bij hoge temperaturen vaker langskomen", zegt Meerburg in het NOS Radio 1 Journaal.

In sommige gemeenten krijgen bewoners een bonus als ze minder vaak hun afval aan de straat zetten, ook dat werkt ongedierte in de hand. In dorpen en steden waar afval wordt verzameld in (ondergrondse) containers, is er ook sprake van overlast. De bakken vol met afval trekken ongedierte aan. "Maak je borst maar nat voor een muizen- en rattenplaag, want er is veel meer afval dit jaar nu Nederlanders niet op vakantie zijn vanwege corona", zegt Hengeveld.

Maden in de kliko

Bij hoge temperaturen kan een ongedierteplaag in een container binnen een dag ontstaan. Meerburg: "De eitjes van vliegen kunnen bij dit warme weer binnen tien uur uitkomen. Dan heb je dus heel snel maden in de kliko."

Maar of die krioelende beesten naast overlast ook echt probleem vormen? Hengeveld denkt van wel. "Als een wesp in je keel komt, moet je sowieso naar het ziekenhuis. Niet iedereen is allergisch voor een wespensteek, maar het kan wel gevaarlijk zijn. Ook Meerburg ziet naast overlast wel een probleem in maden en vliegen. "Het is gewoon niet hygiënisch: de vliegen kunnen ziekteverwekkers met zich meedragen."

Een paar tips van de ongediertebestrijder tegen maden en vliegen in de container: