Gouden Stropwinnaar Bob Mendes overleden

De Vlaamse auteur Bob Mendes (93) is overleden. De geboren Antwerpenaar van Portugees-Joodse afkomst was in Nederland vooral bekend onder liefhebbers van misdaadromans; hij won twee keer de thrillerprijs De Gouden Strop.

De eerste keer was in 1993 voor Vergelding, een thriller over een Vlaamse zakenman die voor een Israëlische geheime dienst infiltreert in een wapenproject. Vier jaar later volgde de Strop voor De kracht van het vuur, een roman over macht en machtsmisbruik in het Iran ten tijde van de sjah, tussen 1953 en 1979.

Mendes was een laatbloeier. Zijn eerste publicatie, een dichtbundel, verscheen in 1984 toen hij al 56 was. Daarna volgden tientallen verhalenbundels, romans en toneelstukken. Werk van hem is vertaald in het Engels, Frans, Duits en Tsjechisch.