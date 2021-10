Chaos verwacht na nieuwe regenval: ‘Wegen Roubaix normaal voor bietenteelt’

Eugenie Duval gaat onderuit - één van de vele valpartijen in de vrouwenkoers Parijs-Roubaix - ANP

De één gleed onderuit, de ander zwabberde de berm in. Uiteraard waren de vrouwen trots op hun allereerste editie van Parijs-Roubaix, maar het geglibber van zaterdag was onbedoeld ook alvast een voorproefje voor wat een ongekend chaotische mannenkoers dreigt te worden. Of het nu op Mons-en-Pévèle was of op de eveneens beruchte kasseistrook Carrefour de l'Arbre, de vrouwen hadden grote moeite het stuur recht te houden op de modderige stroken. En dan regende het nog niet eens tijdens de wedstrijd. Ellen van Dijk kwam groggy aan op de wielerbaan na een zware val, Annemiek van Vleuten brak op een van de eerste stroken haar schaambeen. De mannen vrezen eenzelfde lot.

Want nadat de vrouwen goed en wel waren gedoucht, keerde de neerslag alweer terug in Noord-Frankrijk. Zowel in Compiègne, waar de mannen van start gaan om 11.15 uur, als in finishplaats Roubaix. Het zal volgens de laatste verwachtingen zondag pas rond 14.00 à 15.00 uur ophouden met regenen. Tot die tijd geven de weerstations 80 tot 100 procent kans op regen.

Dan weet de gemiddelde inwoner van Noord-Frankrijk voldoende. Berg je maar als je over de dertig kasseistroken moet. Waarbij de regen niet eens de enige boosdoener is. "In oktober is het de start van het bietenteeltseizoen", legde de lokale favoriet Florian Sénéchal uit Cambrai uit aan de Franse sportkrant L'Equipe. Oncontroleerbaar "De straatstenen zijn aan het begin van de week nog schoongemaakt, maar de boeren blijven hun werk doen en zullen niet stoppen voor de fiets. Dan ligt er overal zand en vuil. Bij regen verandert dat in modder en dan wordt het ronduit oncontroleerbaar." Afgelopen dinsdag werden (toen nog droge) kasseistroken opgeknapt door vrijwilligers van Les Amis des Paris-Roubaix

De winnaar van de laatste editie, die door alle coronamaatregelen alweer meer dan 900 dagen geleden is, vreest een pandemie aan valpartijen. "Ik denk aan degenen die ons gaan volgen zondag, in auto's vol modder waaruit ze niets zullen zien", spreekt Philippe Gilbert zijn angst uit. "En dan heb ik het nog niet eens over motorrijders. Het wordt een chaos." Gedrang Mathieu van der Poel was er donderdag al over uit: je moet zo snel mogelijk uit het gedrang zijn op de kasseien. Want gedrang betekent een verhoogd risico op valpartijen. Het was alsof Elizabeth Deignan naar zijn woorden had geluisterd, want met deze tactiek won de Britse de eerste editie voor vrouwen; ze viel aan op de eerste kasseistrook en de rest van het peloton, dat af en toe al glibberend de kasseitjes overging, zag haar niet meer terug. Bij de verkenning van Alpecin-Fenix, de ploeg van de Nederlandse favoriet, ging Oscar Riesebeek hard onderuit. Hij liep breuken in zijn bekken op en kan er niet bij zijn.

Toch zijn er ook genoeg renners, zeg maar de Max Verstappens van het wielerpeloton, die goed gedijen in natte weersomstandigheden, niet in de laatste plaats de veldrijders. Naast Van der Poel worden ook Wout van Aert en Zdenek Stybar genoemd als kanshebbers. Lars Boom was ook zo'n renner. Jarenlang keek de voormalig wereldkampioen veldrijden hoopvol naar de weerberichten in april, maar hij wachtte vergeefs op een natte editie. "Deze koers stond altijd hoog op mijn lijstje. Ik wilde altijd regen ja, maar die Touretappe maakt veel goed", verwijst Boom naar de natte etappe juli 2014 naar Arenberg, waarin Boom het hele peloton loste op de kasseien. 'Leuk om naar te kijken' Ook al rijdt hij zelf niet meer mee, hij zal een aandachtig toeschouwer zijn. "Het blijft de mooiste koers om te zien. Als het nat is, heeft het altijd net iets extra's. Je moet zo goed bij de les zijn de hele dag. Over de kasseien rijden vergt dan iets meer techniek dan bij droog weer. Het is heel leuk om naar te kijken dan."

Ook Servais Knaven wist hoe je over natte kasseien moest rijden, hij won in 2001 de voorlaatste natte editie. Zondag is hij actief als ploegleider van Team Ineos, de ploeg van de kersverse vice-wereldkampioen Dylan van Baarle. 'Zware koers in voordeel Van Baarle' Hij kan Van Baarle waardevolle tips geven. "Dylan is gewoon goed in vorm. Parijs-Roubaix is een koers die hem goed ligt, een lange koers. Het zou mooi zijn als het een zware koers wordt vanaf het begin. Dan kan hij heel ver komen." Van Baarle reed al zes keer de wielerbaan van Roubaix op, maar nooit met de besten. De laatste vier keer eindigde hij tussen de 16de en de 21ste plaats. Maar Knaven weet: "Als hij eenmaal op gang is, is hij moeilijk te stoppen. Ze zullen hem heel goed in de gaten houden." De laatste Nederlandse winnaar op de wielerbaan is Niki Terpstra in 2014. Bekijk hieronder de beelden van zijn zege