Reizigers naar Nieuw-Zeeland moeten gevaccineerd zijn

Mensen die naar Nieuw-Zeeland willen reizen, moeten vanaf 1 november volledig gevaccineerd zijn. Dat heeft coronaminister Hipkins bekendgemaakt. Niet-staatsburgers kunnen alleen naar het land reizen als ze een geldige werk- of verblijfsvergunning hebben.

Voorlopig zijn internationale toeristen nog niet welkom. Mocht de reisbubbel tussen Australië en Nieuw-Zeeland weer opengaan, kunnen Australiërs alleen naar Nieuw-Zeeland reizen op voorwaarde dat ze twee prikken hebben gehad.

Aanvullende eisen voor reizen

Reizigers moeten alsnog veertien dagen in quarantaine bij binnenkomst en moeten een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud kunnen overleggen. Jongeren onder de 17 jaar hoeven geen vaccinatiecertificaat te laten zien om het land binnen te komen. Reizigers moeten zich eerst online registreren en moeten vervolgens hun bewijs van vaccinatie tonen bij de luchtvaartmaatschappij en bij de douanebeambte.

Volgens Hipkins is de maatregel die nu wordt doorgevoerd een belangrijke stap om het land geleidelijk weer te openen. Dat kan onder meer doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn in Nieuw-Zeeland.

Vliegmaatschappij Air New Zealand gaat internationale reizigers verplichten om volledig ingeënt te zijn voordat ze mogen vliegen. Die maatregel gaat in februari in en geldt niet voor mensen die 18 jaar en jonger zijn en voor mensen die geen prik mogen krijgen vanwege medische redenen.