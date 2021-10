N-Zeeland verplicht vaccinatie voor internationale vluchten, toeristen later pas welkom

Nieuw-Zeeland scherpt per 1 november de inreisregels aan: niet-Nieuw-Zeelanders met een werk- of verblijfsvergunning moeten per 1 november volledig gevaccineerd zijn voordat ze tot het land worden toegelaten. Dat heeft coronaminister Hipkins bekendgemaakt. Hij zei ook dat buitenlandse toeristen per 1 februari volgend jaar weer welkom zijn.

Mocht de reisbubbel tussen Australië en Nieuw-Zeeland weer opengaan, dan kunnen Australiërs alleen naar Nieuw-Zeeland reizen op voorwaarde dat ze twee prikken hebben gehad.

Aanvullende eisen voor reizen

Ongewijzigd blijft dat reizigers veertien dagen in quarantaine moeten bij binnenkomst en aan de grens worden gecontroleerd op een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud. Jongeren onder de 17 jaar hoeven geen vaccinatiecertificaat te laten zien om het land binnen te komen. Reizigers moeten zich eerst online registreren en een hotelkamer boeken waar ze hun quarantaine kunnen uitzitten.

Volgens Hipkins is de maatregel die nu wordt doorgevoerd een belangrijke stap om het land geleidelijk weer te openen. Dat kan onder meer doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn in Nieuw-Zeeland.