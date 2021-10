Braziliaanse demonstranten eisen vertrek Bolsonaro

Tienduizenden demonstranten in verschillende Braziliaanse steden hebben het vertrek van president Bolsonaro geëist. Ze zijn niet te spreken over het coronabeleid van de regering en willen dat er een afzettingsprocedure wordt gestart. Meer dan 600.000 mensen in Brazilië zijn gestorven aan covid-19. De betogers willen ook dat de hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt.

De betogingen zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. Over precies een jaar zijn er verkiezingen en Bolsonaro's populariteit in de peilingen heeft een dieptepunt bereikt. Onlangs stond hij 9 procentpunten achter op zijn rivaal en oud-president Lula.

Onder de loep bij Hooggerechtshof

Hoewel zijn populariteit dus afneemt, blijft Bolsonaro veel publiek trekken. Vorige maand gingen zijn aanhangers met tienduizenden de straat op om hun steun uit te spreken. Ze waren van plan het Hooggerechtshof omsingelen, maar dat lukte niet.

Het hof was een onderzoek begonnen naar mogelijke antidemocratische activiteiten en het verspreiden van valse informatie door medestanders van Bolsonaro. De president noemde dat "ongrondwettelijk" en een schending van de vrijheid van meningsuiting. Hij beweerde eerder dat er volgend jaar bij de verkiezingen fraude zal worden gepleegd.