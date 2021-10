Uitblinker Okita loodst NEC langs Fortuna Sittard

NEC heeft tegen Fortuna Sittard zijn derde overwinning van het seizoen geboekt. Het werd in Zuid-Limburg 1-3.

Een effectief NEC had halverwege de eerste helft aan twee vloeiende aanvallen genoeg om twee keer te scoren: Jonathan Okita schoot van afstand raak om even later Elayis Tavsan met een bekeken pass te bedienen.

Er leek vanaf dat moment weinig aan de hand voor de bezoekers, maar een ongelukkige handsbal van Iván Márquez, die de bal via zijn dijbeen tegen de hand kreeg, leverde een penalty op voor de thuisclub. Mats Seuntjens maakte vanaf elf meter zijn vijfde competitietreffer van het seizoen.

Vuur snel gedoofd

Fortuna begon gretig aan de tweede helft, maar het vuur werd al snel gedoofd. Na een vlotte NEC-aanval lepelde uitblinker Okita de bal op het hoofd van Jordy Bruijn, die feilloos afrondde.

Fortuna, dat de competitie opende met een zege op FC Twente maar daar slechts twee remises aan heeft weten toe te voegen, probeerde nog wel het tij te keren, maar dat leidde tot niets. NEC werd daarentegen bij enkele tegenstoten wel gevaarlijk. Zo schoot Magnus Mattson in kansrijke positie over.