Suárez drijft Koeman verder in het nauw bij Barça, Atlético wint met 2-0

Na een fraaie aanval zette Thomas Lemar de thuisploeg op aangeven van Suárez in de 23ste minuut op voorsprong. Op slag van rust verdubbelde Suárez de score door de bal vrij voor Barça-doelman Marc-André ter Stegen keurig in de hoek te mikken.

Het doelpunt betekende dat Suárez nu tegen alle 31 clubs die hij in Spanje op het hoogste niveau trof heeft gescoord. Na rust was Suárez nog dicht bij een tweede assist. Hij legde de bal terig op João Félix, maar de Portugees schoot de bal in kansrijke positie over de grond recht in de handen van Ter Stegen.

Gezeten naast Jordi Cruijff, technisch adviseur van Barcelona, keek Koeman vanaf de tribune toe en belde hij telefonisch aanwijzingen door aan zijn assistent Henke Larsson. Ook het inbrengen van Ansu Fati en Luuk de Jong, die na drie teleurstellende wedstrijden weer op de bank was begonnen, konden het tij niet keren.