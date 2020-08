De uitzending van 13 augustus

Ventilatie en corona

Vorige week werd duidelijk dat in een verpleeghuis in Maassluis een ventilatiesysteem zorgde voor de verspreiding van het coronavirus. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei deze week tijdens een briefing in de Tweede Kamer dat gebouwen goed zitten als ze voldoen aan de specifieke ventilatieregels zoals vastgelegd in het zogeheten 'bouwbesluit'. Welke rol speelt ventilatie bij het verspreiden van het coronavirus?