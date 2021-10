Willem II moet vrezen voor tweede plaats na late nederlaag bij Heracles

Willem II heeft door een goal van invaller Ismail Azzaoui in blessuretijd zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden bij Heracles Almelo: 3-2. De Tilburgse nummer twee van de eredivisie, die uit de laatste zes duels zestien punten had gehaald, was sinds de openingswedstrijd tegen Feyenoord (0-4) ongeslagen.

In de enerverende openingsfase hield doelman Wellenreuther de Almeloërs drie keer van scoren af. Na een overtreding van Ulrik Jenssen op Kaj Sierhuis kreeg Heracles van arbiter Rob Dieperink een strafschop. Aan zijn handgebaren te zien vond zelfs Heracles-trainer Frank Wormuth die makkelijk gegeven. Rai Vloet benutte de buitenkans.

Comeback Willem II

Nadat Vloet vlak voor rust over had geschoten en kort in de tweede helft de paal had geraakt, gaf hij in de 53ste minuut de assist op de tweede goal. Na een slim duwtje stuurde hij Burgzorg diep en die zette met een schijntrap Timon Wellenreuther op het verkeerde been en maakte zijn vierde goal van het seizoen.