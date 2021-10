Meer dan honderd hotelgasten slapen elders na brand in Leeuwarden

Meer dan 120 gasten kunnen vannacht niet terug naar het WTC Hotel in Leeuwarden vanwege een grote brand in het gebouw eerder vandaag. De gasten moesten rond 16.30 uur plots worden geëvacueerd.

De brand was na enkele uren blussen onder controle, maar de evacués kunnen er niet meer slapen. Een woordvoerder van de Friese brandweer zegt tegen Omrop Fryslân dat de schade daarvoor te groot is. De brand brak vanmiddag om onduidelijke redenen uit in een sauna op de vierde etage van het hotel, dat is gevestigd aan de westkant van de stad.

De brand bleek groter dan aanvankelijk gedacht en vanwege de rookontwikkeling konden de hulpdiensten moeilijk bij het vuur te komen. De brandweer schaalde uiteindelijk op naar grote brand, waarna meerdere eenheden werden opgeroepen om te helpen.

In het pand waren zo'n 126 mensen aanwezig. Zij moesten direct vertrekken en hun spullen achterlaten. Er vielen geen gewonden.