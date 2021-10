Nederlandse wandelaar (53) komt om het leven door val in de Vogezen

Een 53-jarige Nederlandse wandelaar is gisteren om het leven gekomen door een val van een steil rotspad in de Franse Vogezen. Volgens France 3 viel de man op het steilste gedeelte van het pad terwijl hij met zijn echtgenote aan het wandelen was. De politie zegt dat hij is gestruikeld over een wandelstok.

Hulpdiensten organiseerden een reddingsactie, waarbij een helikopter en een aantal klimmers werden ingezet. Zij troffen het lichaam van de man ongeveer 100 meter lager aan.

Sentier Des Roches is een bekend wandelpad met een hoogteverschil van ongeveer 400 meter. Op hoogtes tussen de 962 meter en 1363 meter lopen wandelaars onder meer langs een pad dat in de rotsen is uitgehouwen. Wandelaars kunnen zich daar vasthouden aan een reling. Het pad trekt bijna 45.000 wandelaars per jaar.

De wandeling staat bekend als een van de moeilijkste in de Vogezen. Gemiddeld komt één wandelaar per jaar er om het leven, meldde France 3 eerder.