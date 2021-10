Puts zwemt Nederlands record op 100 vrij kortebaan, weer WB-zege Kamminga

Jesse Puts heeft tijdens wereldbekerwedstrijden kortebaan in Berlijn het Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd.

De 27-jarige Utrechter tikte aan na 46,52 en was daarmee 0,24 sneller dan de oude toptijd van Thom de Boer, die begin juli Pieter van den Hoogenband uit de recordboeken had gezwommen.

Puts eindigde in zijn race als tweede op gepaste afstand van de Australiër Kyle Chalmers, die voor de vier baantjes slechts 45,73 nodig had.

Kamminga wint opnieuw

Arno Kamminga boekte zijn tweede overwinning in de Duitse hoofdstad. De Katwijker, die vrijdag al de 100 meter schoolslag op zijn naam had gebracht, was de snelste op de 50 meter schoolslag. Hij noteerde 26,00, net boven zijn Nederlands record dat op 25,84 staat.