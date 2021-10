Go Ahead houdt RKC onder zich na remise in Waalwijk

In een duel vol vechtvoetbal hebben RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles in Waalwijk met 1-1 gelijkgespeeld. Beide ploegen blijven daardoor maar net boven de degradatiestreep in de eredivisie.

Bij de ploeg uit Deventer kwamen de aanvallen voor rust iets beter uit de verf en de 0-1 was daar een voorbeeld van. Ragnar Oratmangoen gaf een mooie voorzet, waaruit Inigo Cordoba raak kon tikken.

Jens Odgaard was voor RKC dicht bij de 1-1, maar op twee meter van het doel kreeg hij zijn voet niet tegen de bal.