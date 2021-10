Juventus zwoegend naar vierde zege op rij in stadsderby tegen Torino

Door een late goal van Manuel Locatelli heeft Juventus zijn vierde zege op rij geboekt, bij Torino. Na de 3-2 zege bij Spezia en de 3-2 overwinning op Sampdoria in de Serie A en de 1-0 overwinning op Chelsea in de Champions League werd het 0-1 in de Derby della Mole in Turijn.

Groots was het niet wat Juventus liet zien. Het begin was nog wel aardig, met twee wilde schoten van Weston McKennie, maar daarna was Torino tot de rust beter.

Matchwinner Locatelli

Keeper Wojciech Szczesny redde bij een kiezelharde uithaal van Torino-aanvoerder Rolando Mandragora. Na rust bleef het spel van Juve stroef, maar de ploeg had wel het initiatief en kreeg kansen via Alex Sandro (kopbal van dichtbij), invaller Juan Cuadrado (afstandsschot) en Manuel Locatelli (hard schot over het doel).