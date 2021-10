Amsterdam begint Holland Series met zege op Neptunus: 'Net Feyenoord tegen Ajax'

Amsterdam sloeg in de vierde inning zijn slag. Sicnarf Loopstok en Rashid Gerard sloegen op het werpen van Diegomar Markwell de 1-0 en 2-0 binnen. In de laatste vijf innings bleven beide teams puntloos. Bij de bezoekers stond Shairon Martis negen innings op de heuvel. Hij hoefde slechts drie honkslagen te incasseren.

De honkballers van L&D Amsterdam zijn goed begonnen aan de Holland Series, de strijd om de Nederlandse landstitel. De titelhouder won in de stromende regen met 2-0 bij Curaçao Neptunus in Rotterdam.

Amsterdam veroverde de landstitel vijf keer, voor het laatst in 2019. Neptunus, de 19-voudig kampioen, was de zes seizoenen daarvoor met de landstitel aan de haal gegaan. Door de coronapandemie was er vorig jaar geen kampioen. Na twee zeges voor L&D Amsterdam werd de serie toen voortijdig beëindigd.

De rivaliteit tussen beide teams is altijd groot. "Net Feyenoord-Ajax, 010 tegen 020", zegt Dwayne Kemp van Neptunus. "Ze moeten nog heel veel landstitels winnen om bij ons in de buurt te komen. Het is ons doel om de titel te heroveren. Dan kunnen we mooi 20 titels achter Neptunus zetten."

De best-of-seven-serie gaat donderdagavond verder in Amsterdam met de tweede wedstrijd. Op zaterdag volgt de derde confrontatie in Rotterdam.