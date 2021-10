Bemanning van Belgisch fregat is te onervaren om mee te doen aan NAVO-oefening

Het Belgische fregat Leopold I mag niet deelnemen aan een grootscheepse internationale militaire oefening omdat de jonge bemanning niet voldoende opgeleid is. Dat meldt VRT Nieuws. Het fregat ligt daarom voorlopig voor anker in de haven van Den Helder.

De matrozen haalden niet het verwachte niveau op meerdere vlakken. Vooral bij noodprocedures zoals brandbestrijding kwamen ze tekort, meldt het Belgische nieuwsmedium. Woordvoerder Oliver Vogels van de Belgische marine zegt dat het fregat "slachtoffer is van de nieuwe jonge garde die zeer snel moest worden klaargestoomd".

Volgens hem was een probleem dat de matrozen meerdere taken moeten kunnen uitvoeren tijdens de oefening, waardoor de opleiding intensief is voor ze.

Extra training

Het was de bedoeling dat het schip zou deelnemen aan de Joint Warrior-oefening, een grote tweejaarlijkse oefening waaraan onder meer NAVO-landen meedoen.

De bemanning is inmiddels extra aan het trainen. Volgende week wordt opnieuw gekeken of ze voldoende bekwaam zijn. Als de matrozen dan wel slagen, kan het fregat mogelijk alsnog bij de oefening aansluiten.

Het fregat de Leopold I werd door België gekocht van de Nederlandse marine en wordt sinds 2008 door het land gebruikt. Tot 2006 voer het schip onder de naam Karel Doorman.