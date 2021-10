Voorzitter Laporta baart opzien: 'Koeman blijft coach van Barcelona'

De soap in Barcelona heeft er weer een aflevering bijgekregen. Waar de Spaanse media al een week het aanstaande ontslag van coach Ronald Koeman aankondigen, verraste voorzitter Joan Laporta zaterdag met de volgende uitspraak: "Koeman blijft de coach van Barcelona."

De preses vervolgde met: "Hij heeft een contract en we hopen dat hij ons weer op het winnende pad kan krijgen, door te spelen zoals we willen. Ik weet dat hij alles zal geven."

De uitspraken zijn opvallend. Al een aantal keer bekritiseerde Laporta zijn hoofdtrainer en hij zinspeelde ook al een aantal keren op een vertrek van de clublegende, die Barcelona in 1992 aan de eerste Europa Cup I-zege had geholpen met een doelpunt in de finale. Maar een definitief exit van Koeman is vooralsnog uitgebleven.