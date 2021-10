Vrouwenpeloton trots op eerste Parijs-Roubaix: 'Meteen een prachtige editie'

"Het was mooi. Zwaar en afzien, maar het was echt ontzettend gaaf om te doen", vertelde Vos na afloop. "Je moest vooral goed positioneren en zeker voor die eerste kasseistrook. Het voelde bijna als oorlog om daar goed op te draaien. Het was echt spekglad."

Na jaren wachten was het dan eindelijk zover voor het vrouwenpeloton: Parijs-Roubaix. Een speciale en modderige eerste editie vol valpartijen waarin de Britse wielrenster Elizabeth Deignan na een indrukwekkende solo als eerste over de finish kwam. Marianne Vos eindigde als tweede, op 1 minuut en 17 seconden achterstand.

Daar was Chantal Blaak, die als tiende eindigde, het helemaal mee eens. "Het was superzwaar, maar wat een gave wedstrijd. Ik denk dat iedereen helemaal leeg is nu. Het was echt een chaotische wedstrijd en we zaten er best lekker in. Er kon van alles gebeuren en dat gebeurde ook."

Vos was blij dat ze de eerste editie van Parijs-Roubaix heeft meegemaakt. "Het was ontzettend gaaf om te doen. Je moest wel continu gefocust zijn, want je kunt nergens verslappen. Dan gaat het fout. De allereerste editie was meteen een prachtige editie."

Na die eerste kasseistrook volgde een chaotische koers vol valpartijen, maar Vos bleef op de fiets en ging in de achtervolging op Deignan. "Het was een supersterke aanval van haar", aldus Vos. "Ik dacht: misschien is het te vroeg, maar ze bleef maar gaan en ik bleef hangen op een minuut. Lastig, maar ik heb alles gegeven."

"Ik heb een beetje hoofdpijn en af en toe val ik weg", vertelde Van Dijk, die zich na afloop snel wilde laten verzorgen. "Ik gleed weg en ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde. Mijn fiets was kapot en toen was het over. Eigenlijk wist ik ook niet wat ik moest doen, maar ik heb uiteindelijk toch doorgefietst."

Blaak zat zelf regelmatig achter een valpartij. "Dat was gewoon jammer, want je rijdt er dan achteraan. Het was gewoon blijven rijden. Die solo van Deignan had ik niet verwacht. Echt superknap van haar, met zoveel wind en zoveel chaos. Petje af."

Ook Britt Knaven, dochter van Servais die de kasseiklassieker in 2001 won, kwam ten val op een van de stroken. "Ik heb wel even op de grond gelegen, want het deed pijn aan mijn rug. Ik reed wel gewoon door, want ik wilde de finish halen. Het was gewoon heel, heel glad. Toch was het een mooie wedstrijd en heel speciaal. Ik ben blij dat ik de finish heb gehaald."

Knaven bereikte de iconische wielerbaan, maar wel pas na het verstrijken van de tijdslimiet.

Winnares Deignan was ontzettend trots na het winnen van de eerste editie van Parijs-Roubaix. "Het was niet mijn plan om meteen weg te fietsen, maar ik wist wel dat ik voorop moest zitten. Toen ik zag dat ik een gaatje had, bleef ik maar gaan. Je krijgt alleen zo'n mogelijkheid met sterke vrouwen in je team."

Bekijk hieronder de reactie van Lizzie Deignan, Britt Knaven en de samenvatting van de eerste editie van Parijs-Roubaix.