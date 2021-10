Na zwaar slagveld wint Deignan modderige eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen

De Britse winnares van onder andere Luik-Bastenaken-Luik (2020) bouwde al snel een voorsprong op van zo'n anderhalve minuut. Kersvers wereldkampioene Elisa Balsamo werd ondertussen gelost uit het peloton. Dat gold niet alleen voor de Italiaanse wielrenster: met nog zo'n 55 kilometer te fietsen, zaten nog slechts 40 rensters in de eerste achtervolgende groep.

Na drie openingsrondes in en door Denain reed het peloton van 129 rensters, met 33 daarin Nederlandse rensters, naar de eerste kasseistrook: Hornaing à Wandignies. Op die eerste kasseistrook was het meteen raak: Annemiek van Vleuten ging flink onderuit, Lizzie Deignan reed weg van het peloton en ze reed de rest van rit alleen op kop.

Lizzie Deignan heeft de eerste editie van Parijs-Roubaix Femmes gewonnen. Na een zwaar slagveld op de modderige kasseistroken kwam de Britse wielrenster na een indrukwekkende solo van 82 kilometer als eerste over de finish op het beroemde Vélodrome Roubaix. Marianne Vos werd tweede op 1 minuut en 17 seconden.

Glibberen en glijden op Mons-en-Pévèle in eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen - NOS

In dat groepje reden onder anderen Marianne Vos, Elisa Longo Borghini, Emma Norsgaard en Christine Majerus. Europees kampioene Ellen van Dijk, een van de favorieten, zat achter een valpartij en moest in de achtervolging, samen met Chantal van den Broek-Blaak. Ze hadden een achterstand van ruim 40 seconden op het groepje van Vos.

Met nog zo'n 30 kilometer tot de finish wisten ze aan te sluiten bij de achtervolgers, terwijl Deignan, ploeggenote van Van Dijk bij Trek-Segafredo, haar voorsprong uitbouwde naar 2 minuten en 30 seconden. In de achtervolgende groep van zo'n vijftien rensters was niet echt sprake van goede samenwerking.

Zware valpartij

Op de laatste zware en gladde kasseistroken (Champhin-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre) ging Vos in de aanval na een zware valpartij waar onder anderen Van Dijk bij was betrokken. Vos ging volle bak in de achtervolging, maar ze wist de achterstand op Deignan slechts terug te brengen naar één minuut en tien seconden.