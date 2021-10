Invaller Ronaldo kan puntenverlies Manchester United tegen Everton niet voorkomen

Daardoor kreeg Martial weer eens de kans om zich te bewijzen en dat vertrouwen betaalde hij terug met een doelpunt vlak voor rust. De Fransman schoot de bal na een schitterende aanname en assist van Bruno Fernandes hard achter doelman Jordan Pickford, die even daarvoor nog knap redde op een kopbal van Edinson Cavani.

United won midweeks met hangen en wurgen in de Champions League van Villarreal. Cristiano Ronaldo maakte in de 95e minuut de winnende voor United, maar de Portugese superster mocht net als Paul Pogba, Jadon Sancho en Donny van de Beek op de bank beginnen tegen Everton.

Manchester United is er zaterdag niet in geslaagd het duel met concurrent Everton te winnen. Anthony Martial zette de ploeg van Ole Gunnar Solskjær nog wel op voorsprong, maar Andros Townsend trok de stand weer gelijk.

Everton deed niet onder voor een matig United en kwam na ruim een uur spelen verdiend weer langszij. Townsend was het eindstation van een uitstekende uitbraak en liet doelman David de Gea kansloos.

In de slotfase ontsnapte Manchester United nog aan een nederlaag. Invaller Tom Davies was oog in oog met De Gea niet zelfzuchtig en legde de bal af op Yerry Mina. Die bleef echter niet genoeg achter de bal, waardoor de scheidsrechter het doelpunt terecht afkeurde.

Donny van de Beek werd negentig minuten op de bank gehouden door Solskjær.

Door de remise verzuimen Manchester United en Everton de koppositie in de Premier League over te nemen van Liverpool.