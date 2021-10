Chelsea grijpt koppositie, Manchester United en Everton in evenwicht

Chelsea is de nieuwe koploper in de Premier League. De Londenaren hadden het in eigen huis lastig tegen Southampton, maar wonnen dankzij twee late treffers met 3-1 en verdreven Liverpool, dat zondag de topper tegen landskampioen Manchester City wacht, van de eerste plaats.

Southampton deelde in de eerste helft wel enkele speldenprikjes uit op Stamford Bridge, maar Chelsea had duidelijk de overhand. Na negen minuten kopte verdediger Travoh Chalobah dan ook duikend de verdiende 1-0 binnen. Treffers van Romelu Lukaku (buitenspel) en Timo Werner (de VAR had een overtreding eerder in de aanval geconstateerd) werden afgekeurd.

De bezoekers namen na rust meer risico en zetten Chelsea onder druk. Dat betaalde zich na een uur uit, toen Ben Chilwell een overtreding op Valentino Livramento beging en James Ward-Prowse de penalty benutte. De doelpuntenmaker kreeg een kwartier later rood na een harde tackle op Jorginho.

Chelsea profiteerde in de slotfase via Werner, die na een fraaie Londense aanval eindelijk zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen maakte, en Chilwell, die nadat Lukaku de lat en Cesar Azpilicueta de lat hadden geraakt in de rebound de sterk keepende Alex McCarthy verraste.

Ronaldo kan United niet aan winst helpen

Manchester United had eerder op de dag verzuimd de koppositie te grijpen, doordat het tegen concurrent Everton op 1-1 bleef steken. Anthony Martial zette de ploeg van Ole Gunnar Solskjær op eigen veld nog wel op voorsprong, maar Andros Townsend trok de stand weer gelijk.