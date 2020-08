'Mkb betaalt meer aan extra energiebelasting dan grootverbruikers'

Vooral het midden- en kleinbedrijf betaalt de extra energiebelasting voor de verduurzaming van de industrie, concludeert Milieudefensie. Bedrijven als fietsfabrikanten of bakkerijen betalen momenteel veel meer aan belasting dan de twaalf grootste industriebedrijven, stelt de organisatie op basis van informatie die ze had opgevraagd via de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Vorig jaar werd in het klimaatakkoord afgesproken dat bedrijven meer moeten gaan bijdragen aan de zogenoemde Opslag Duurzame Energie (ODE). Dit is een energiebelasting die boven op de belasting komt die bedrijven betalen op basis van hoeveel energie ze gebruiken.

Het extra geïnde belastinggeld moet er ook toe leiden dat lasten van de energietransitie minder bij de huishoudens komt te liggen. Huishoudens betalen dit jaar dan ook minder aan energiebelasting.

Met deze belasting wordt het stimuleringsfonds gevuld waar bedrijven een beroep op kunnen doen als zij willen verduurzamen. Maar de grootverbruikers lijken nu hier veel minder aan bij te dragen. "Dit is onbegrijpelijk. Zij betalen niet alleen minder energiebelasting, zij krijgen geld toe. Het wordt tijd dat zij echt hun eigen verduurzaming betalen", zegt Freek Bersch van Milieudefensie.

'Shell draagt 75 keer minder bij'

Milieudefensie concludeert dat mkb'ers de verduurzamingspot voor 80 procent vullen. De twaalf grootverbruikers, zoals Shell en Tata Steel, betalen 20 procent. Toch zijn deze bedrijven volgens de milieuorganisatie samen goed voor meer dan 65 procent van de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie.

"De olieraffinaderij van Shell legt gemiddeld per ton broeikasgas 75 keer minder in dan onder meer fietsfabrikanten, machinebouwers en metaalbewerkers", zegt Bersch. "Opvallend is dat zelfs ziekenhuizen en het onderwijs meer betalen voor de verduurzaming van Nederland."

Een bedrijf als Tata Steel zou zelfs helemaal niet bijdragen aan de Opslag Duurzame Energie. Het is al langer bekend dat grote bedrijven veel vrijstellingen hebben waardoor zij relatief weinig energiebelasting betalen. Maar Milieudefensie benadrukt dat deze extra energiebelasting dit een beetje zou moeten rechttrekken. Vooral omdat juist deze bedrijven waarschijnlijk relatief meer van de subsidiepot gebruik zullen maken omdat zij meer uitstoten.