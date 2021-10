Vrijwilligers op Schiphol al zes dagen op zoek naar hond Pandora

In de buurt van Schiphol zijn tientallen vrijwilligers al zes dagen op zoek naar Pandora. De twee jaar oude staffordshireterriër ontsnapte vorig weekend uit het KLM Dierenhotel op de luchthaven. Pandora was toen net aangekomen uit Johannesburg en zou later doorvliegen naar Dublin.

"Het is alsof ze een kind verloren zijn", zegt Tony Pereira, de vader van een van de baasjes van de hond, tegen NH Nieuws. Zijn dochter en haar partner zijn onlangs verhuisd van Zuid-Afrika naar Dublin en lieten hun twee honden vervoeren door KLM. Bij de overstap op Schiphol ging het mis: Pandora nam de benen toen een medewerker van het KLM Dierenhotel de hond uitliet voor een plasje en een deur open liet staan.

Sindsdien kammen vrijwilligers van de Hulpgroep Vermiste Honden NH/ZH de omgeving van de luchthaven uit. Sinds gisteren krijgen ze hulp van Pereira. Hij is overgekomen uit Ierland omdat hij denkt dat de hond pas tevoorschijn komt als ze zijn stem hoort.

Bij hamburgerrestaurant

De zoektocht naar Pandora is in zoverre succesvol dat de hond vanmiddag voor de tweede keer is gezien in de buurt van de McDonald's-vestiging in Hoofddorp, vlakbij de snelweg A4. Eerder deze week zagen vrijwilligers haar op vrijwel dezelfde plek lopen. "Daar houdt ze zich dus nog steeds op. Maar dat betekent nog niet dat we bij haar kunnen", zegt een woordvoerster van de Hulpgroep.

De KLM heeft excuses aangeboden. De maatschappij heeft het Dierenhotel, de dierenambulance en de politie ingeschakeld om mee te helpen zoeken.