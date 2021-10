Feestje Vindicat mondt uit in vernielingen en intimidatie

Na een feestje bij een recreatieplas hebben leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat gisteravond laat vernielingen aan drie lijnbussen van Qbuzz aangericht. Ze tikten ruiten in met noodhamers en verspreidden stinkbommen.

"Het zit ons als Qbuzz vooral hoog dat buschauffeurs en reizigers geïntimideerd zijn", reageert Michel van der Mark bij RTV Noord. Over de omvang van de schade kan hij nog niets zeggen.

De rellen en vernielingen volgden op het feest Buitenspelen aan de Kardingerplas, niet ver van Groningen. Rond 23.15 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij. Toen agenten gingen kijken, bleek dat studenten zich hardhandig toegang probeerde te verschaffen tot lijnbussen naar de binnenstad. Toen dat niet snel genoeg ging, richtten ze vernielingen aan.

Bussen werden overspoeld

Van der Mark van Qbuzz: "We hebben vooraf overleg gehad met de organisatoren over de afvoer van de feestgangers. Daar waren aparte bussen voor gereserveerd, maar op de een of andere manier is het publiek naar bussen van de lijnen 3 en 4 gelopen. De organisatie had ingeschat dat er ongeveer 700 bezoekers zouden zijn, maar het waren er veel en veel meer. De bussen werden als het ware overspoeld."

"Er hing een grimmige sfeer, met opstootjes en vernielingen", bevestigt een politiewoordvoerder.

Over de ringweg en busbanen

Volgens de politie ging een grote groep studenten vervolgens te voet richting de binnenstad. Daarbij liepen ze onder meer over de ringweg en over busbanen. "Ook dat zorgde voor overlast", zegt de politiewoordvoerder. Uiteindelijk is niemand opgepakt.

Wat Qbuzz betreft, is het laatste woord er nog niet over gesproken. "We zullen nog zeker met Vindicat in gesprek gaan om deze gang van zaken te evalueren", aldus Van der Mark. Ook de Groningse burgemeester Schuiling wil verhaal halen. "Ik laat eerst even de feiten op een rij zetten. En daar hoort natuurlijk een gesprek met Vindicat bij."