Beschuldiging seksueel misbruik zorgt voor opschudding in Amerikaans vrouwenvoetbal

De Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen staat op zijn kop nadat North Carolina Courage-coach Paul Riley deze week werd ontslagen wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. De competitie ligt dit weekend stil en de Amerikaanse bond (NWSL) maakte vrijdag bekend dat voorzitter Lisa Baird is opgestapt.

Official statement from the players, staff and principal owner the North Carolina Courage. pic.twitter.com/jsY2GtXU9Y

Sinead Farrelly en Meleana Shim, speelsters van North Carolina Courage, openbaarden het misbruik van hun trainer in het Amerikaanse tijdschrift The Athletic. Daarin vertelden ze uitgebreid over de seksuele intimidatie die meer dan tien jaar duurde.

Voor de club waren de aantijgingen voldoende om de trainer weg te sturen. Riley zelf ontkent de beschuldigingen en liet in The Athletic weten dat hij nooit seks met de speelsters heeft gehad. Hij ontmoette ze naar eigen zeggen wel eens in een bar en betaalde dan hun drankjes.