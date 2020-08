Terpstra maakt in Wallonië na twee maanden rentree

Wielrenner Niki Terpstra is twee maanden na zijn zware valpartij weer fit genoeg om in wedstrijdverband in actie te komen. De Noord-Hollander start zondag in de Ronde van Wallonië, een vierdaagse koers in België.

De 36-jarige Terpstra kwam op 16 juni zwaar ten val tijdens een trainingsrit om het Markermeer toen hij moest uitwijken voor overstekende ganzen.

De renner van Total Direct Energie liep daarbij een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een scheurtje in zijn onderrug en een hersenschudding op. Hij werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.