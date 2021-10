Weinig prikken, veel infecties: dit zijn de coronazorgenkindjes van de EU

Maar die Europese beschermingsmuur bevat een aantal zwakke plekken. Met name in Oost-Europa blijft de vaccinatiegraad achter. In Slowakije, Kroatië en Letland is grofweg de helft van de bevolking gevaccineerd. Hekkensluiters zijn Roemenië en Bulgarije, waar respectievelijk 33,5 en 22,7 procent van de inwoners volledig is ingeënt tegen het coronavirus.

De Europese kaart met coronabesmettingen per land of regio kleurt de afgelopen weken steeds minder rood. Het is een direct gevolg van de gestage vaccinatiecampagne in de EU: 73,4 procent van de EU-burgers is volledig gevaccineerd, nog eens 6 procent heeft één prik gehad.

Updated🚦 maps are online! These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic. Color-blind friendly map in the next tweet. https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/fIRdtRje4A

In Roemenië werden deze week recordaantallen besmettingen en corona-gerelateerde doden gemeld. In het land werden donderdag maar liefst 12.032 besmettingen en 176 doden gemeld. Dat zijn meer doden dan de Benelux, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk bij elkaar op die dag registreerden.

Ter vergelijking: in die landen wonen gezamenlijk 254 miljoen mensen. In Roemenië zijn dat er 19 miljoen.

Strengere regels in plaats van versoepelingen

Volgens de Roemeense gezondheidsautoriteiten is zeker 90 procent van de sterfgevallen niet gevaccineerd. De situatie in de ziekenhuizen is nijpend. Het hoofd van een intensive care-afdeling in hoofdstad Boekarest zegt tegen persbureau AP dat inmiddels alle beschikbare IC-bedden bezet zijn. De minister van Volksgezondheid vreest echter dat de piek nog niet in zicht is.

De stijgende cijfers dwingen de Roemeense regering de coronaregels aan te scherpen, waar die in de rest van Europa juist worden versoepeld of afgeschaft. Horeca, theaters en sportscholen zijn alleen te bezoeken voor mensen die volledig zijn gevaccineerd of recentelijk zijn genezen van het virus. Een negatieve test volstaat niet meer. Mondkapjes zijn in alle binnenruimtes verplicht.