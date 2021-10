SPD-voorzitter: voor december nieuwe Duitse regering

Tegen december kan een nieuwe Duitse regering met de sociaaldemocratische SPD, de liberale FDP en de Groenen aantreden, denkt SPD-voorzitter Norbert Walter-Borjans.

Walter-Borjans pleit ervoor om geen eindeloze verkennende gesprekken te voeren. "We zouden in oktober de formele coalitieonderhandelingen kunnen starten en in december kunnen afronden", zegt hij tegen de krant Die Welt.

Kopstukken van de Groenen en FDP lieten eerder deze week weten "goede eerste gesprekken" te hebben gevoerd over een mogelijke samenwerking in een nieuwe regering. Groenen-leider Baerbock en FDP-kopstuk Wissing schreven op Instagram dat er naar overeenkomsten is gezocht. "En we vonden er zelfs een paar. Spannende tijden." De twee partijen spelen een sleutelrol in een nieuwe coalitie, maar het is nog de vraag of ze kiezen voor een regering met de sociaaldemocratische SPD of de christendemocraten van CDU/CSU.

De SPD van Olaf Scholz won de Duitse verkiezingen zondag met 25,7 procent van de stemmen. Het CDU/CSU van Armin Laschet behaalde met 24,1 procent het slechtste landelijke resultaat in zijn geschiedenis. Scholz en Laschet zeiden beiden eerder dat ze er voor de Kerst uit willen zijn.