Expo 2020 in Dubai erkent dat vijf arbeiders zijn overleden bij bouwwerkzaamheden

De organisatie van Expo 2020 in Dubai heeft erkend dat er vijf bouwvakkers zijn overleden bij de opbouw van de wereldtentoonstelling. Het is voor het eerst dat er statistieken over dodelijke slachtoffers bekend zijn gemaakt.

Eerder meldde de organisatie van de wereldtentoonstelling wel dat ruim 200.000 arbeiders samen zo'n 240 miljoen uren hebben besteed aan de bouw. Ondanks herhaaldelijke vragen uit het buitenland werden tot op heden geen cijfers vrijgegeven over doden, gewonden of coronabesmettingen onder arbeiders.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn voor een groot deel afhankelijk van laagbetaalde arbeidsmigranten om de economie draaiende te houden. Die migranten komen veelal uit andere Arabische landen, Afrika en Azië.

Expo 2020, dat afgelopen donderdag na een jaar uitstel door corona van start ging, kreeg de afgelopen maanden veel kritiek vanwege de omstandigheden waaronder arbeidsmigranten moesten werken. Sommige bouwbedrijven namen paspoorten in beslag en lieten hen lange uren werken in het woestijnklimaat. Het Europees Parlement riep de EU-lidstaten en andere landen om die reden vorige maand nog op niet deel te nemen aan de Expo die tot 31 maart duurt.

Miljoenen bezoekers

De organisatie van de eerste wereldtentoonstelling ooit in het Midden-Oosten is er alles aan gelegen om de tentoonstelling in een positief daglicht te stellen. Dubai hoopt met de Expo miljoenen internationale bezoekers te trekken.

Een woordvoerder van de Expo erkende gisteren dat de autoriteiten wisten van gevallen waarbij aannemers paspoorten achterhielden en betrokken waren bij verdachte wervingspraktijken en schendingen van de veiligheid op de werkplek. "We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat die zaken worden aangepakt", zei ze daarover.

Op de Expo staat ook een Nederlands paviljoen. De Nederlandse consul-generaal in Dubai Carel Richter benadrukt dat de arbeidsomstandigheden bij de bouw van het Nederlandse paviljoen in orde waren. "Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar de omstandigheden van de arbeidskrachten, zelfs bij de hotels waar ze verbleven."