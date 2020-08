Gasverlater hoeft van de rechter 'afsluitboete' niet te betalen

Een man uit Meppel hoeft een rekening, die was gevorderd door de netbeheerder voor het verwijderen van zijn gasaansluiting, niet te betalen. Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland vorige week bepaald.

Netbeheerder Rendo in Drenthe had 400 euro gevorderd van de man voor het verwijderen van de gasaansluiting in zijn woning. De man had de overeenkomst met Rendo opgezegd en zei geen gebruik meer te willen maken van het gas, maar hij weigerde opdracht te geven de aansluiting te verwijderen.

Rendo deed dat toch en stelt dat het wettelijk een vergoeding in rekening mag brengen voor het verwijderen van de aansluiting, onder meer met het oog op de veiligheid.

Afwijkend oordeel

De rechter bepaalde dat het bedrag niet in rekening mag worden gebracht, omdat Rendo onvoldoende heeft onderbouwd dat er een wettelijke grondslag is voor het ongevraagd verwijderen van de aansluiting. Ook moet het bedrijf de proceskosten betalen.

Daarmee wijkt het oordeel van de kantonrechter af van beslissingen in andere zaken. Tot nu toe werd in soortgelijke zaken vaak een bedrag van tussen de 350 en 800 euro in rekening gebracht. Bovendien kan Rendo niet in beroep gaan tegen de uitspraak.

Gevolgen voor andere zaken

De Volkskrant schrijft dat met de uitspraak een kwestie opgelost lijkt die al lang speelt. "Woningen moeten 'van het gas af', maar de voorlopers die dat doen, moeten honderden euro's betalen. Zij noemen dat de 'afsluitboete'."

Directeur Eddy Veenstra van Rendo zegt dat de uitspraak niet betekent dat er een definitief oordeel is gegeven. "We bestuderen de uitspraak. Elk geval is anders. Eerdere rechtszaken hebben we juist gewonnen", zegt hij tegen de krant.

Volgens de Volkskrant gebeurde dat omdat gasverlaters geen advocaat hadden ingehuurd. Dat was in deze zaak wel het geval, nadat tientallen gasverlaters zich op de website Tweakers hadden verenigd en geld hadden ingezameld om de advocaatkosten voor de man uit Meppel te betalen.

In februari heeft de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen waarin is opgenomen dat de helft van de rekening bij de gasverlater terechtkomt, en de andere helft bij de netbeheerder. De regeling moet op 1 oktober ingaan.

Veenstra van Rendo toont zich in de krant niet overtuigd: "Het betekent nog steeds dat de krimpende groep klanten met een gasaansluiting, een deel van de kosten moet betalen van de aanzwellende groep gasverlaters. Die rekening wordt steeds hoger."