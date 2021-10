Een ode aan 70 jaar sportverslaggeving: 'Wat ging er door je heen?'

Slechts vijfhonderd huishoudens beschikten in 1951 over een televisie, dus de kijkers behoorden tot de happy few. Je zou ze willen vragen: "Wat ging er door je heen?"

Op 2 oktober 1951 flikkert het licht in de straten in pakweg Eindhoven, Zaltbommel, Doetinchem en Winschoten. Een grijzig licht, met af en toe een storing. Opa, oma, schoonfamilie en buren, allemaal zijn ze aangeschoven om het wonder te aanschouwen. Het wonder van de eerste televisieuitzending in Nederland.

Seedorf begon de wedstrijd als centrale verdediger, maar werd met geel op zak al na 20 minuten gewisseld door bondscoach Guus Hiddink. "Na afloop stond hij daar met een pet op en een stuk kauwgom in zijn mond. Mijn openingsvraag ("Is dit het einde van Clarence Seedorf in het Nederlands elftal?') was misschien ook iets te veel met de botte bijl. Het werd een van mijn meest ongelukkige interviews ooit."

Zoals in 1996. Het Nederlands elftal had bij het EK van 1996 zijn tweede groepswedstrijd gewonnen, met 2-0 van Zwitserland. Maar na afloop is de spanning om te snijden. En dan stapt Jongkind op Clarence Seedorf af.

"Sportjournalisten worden erom uitgelachen, omdat het zo'n groot cliché is", weet Jongkind. "Wie de vraag stelt, schaamt zich ervoor. Niet voor niets hebben we allerlei manieren gevonden om het anders te formuleren: van "hoe heb je dit voor elkaar gekregen" tot "zeg het maar...". Maar het is wel dé hamvraag."

In 70 jaar is veel veranderd, maar ook veel hetzelfde gebleven. NOS-verslaggever en documentairemaker Kees Jongkind dook met onderzoeker en schrijver Wiep Idzenga in de rijke archieven van het sportinterview. De twee kwamen boven water met een rijke bloemlezing, met als grote gemene deler die ene vraag: "Wat ging er door je heen?"

Een paar meter verderop spreekt Edgar Davids met de schrijvende pers. De bankzitter van die avond verklaart dat "de bondscoach zijn hoofd uit het achterwerk van sommige spelers moet halen."

Jongkind is zich nog nergens van bewust, al voelde hij in gesprek met Seedorf ook wel hoe slecht de sfeer was in het Nederlandse kamp. "Het interview kwam totaal niet uit de verf en ik was er ook niet blij mee. Sterker, achter mij stond Ewoud van Winsen (tegenwoordig adjunct-hoofdredacteur, maar toen nog redacteur) om de banden zo snel mogelijk naar de regiewagen te brengen. Ik riep nog dat ze het interview eerst moesten bekijken en vond zelf misschien wel dat we het niet moesten uitzenden. Maar regisseur Martijn Lindenberg heeft het interview gewoon ingestart. Achteraf terecht, want het paste in die explosieve avond van Oranje."

Speuren in het collectieve geheugen

Veel sportinterviews kort na de finish zijn onderdeel geworden van het collectieve geheugen. Soms denken we dat dat het geval is. "Iedereen in Nederland kent de uitspraak van Romario: 'Ik ben een beetje moe'. Ook ik wist zeker dat hij dat ooit in een van onze uitzendingen gezegd heeft voor de camera. Maar hoe Wiep en ik ook zochten, we konden het fragment niet vinden."

Jongkind en Idzenga begonnen een speurtocht in het collectieve geheugen: "We hebben zelfs oproepen gedaan via social media of mensen een videofragment kenden waarin hij die uitspraak deed. Maar ook daar kwam het bewuste fragment niet uit naar voren. Toen begonnen we ons wel af te vragen: 'Heeft Romario dat eigenlijk wel gezegd?'.