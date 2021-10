Gunfactor PEC Zwolle verdwijnt door eigen ambitie: 'Komt als boemerang terug'

PEC Zwolle was sinds de promotie in 2013 een aanwinst voor de eredivisie. De club straalde positivisme uit en behaalde successen in de competitie en in de beker. Nog geen tien jaar later rommelt het in Zwolle en is de sfeer gespannen. Hoe kan het dat de club zo in verval is geraakt?

"Eigenlijk hadden ze na de successen even een pas op de plaats moeten maken en realistischer moeten zijn", stelt Vincent de Vries, PEC Zwolle-watcher bij De Stentor.

Op 20 april 2014 beleefde PEC Zwolle het grootste succes uit de clubhistorie. Onder leiding van trainer Ron Jans werd Ajax in de bekerfinale met 5-1 vernederd. Het volksfeest dat losbarstte zullen de Zwollenaren nooit vergeten. Clubicoon Bram van Polen vertelde later dat deze dag mooier was dan zijn eigen bruiloft.

Gunfactor

Niet alleen de zege, maar vooral de manier waarop sprak tot de verbeelding en zorgde voor een grote gunfactor bij het Nederlandse voetbalpubliek. Met een goede mix van talent en ervaring stond PEC Zwolle voor fris en aanvallend voetbal.

Het lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden. Het enige dat nog aan die tijd doet herinneren is Van Polen zelf, die nog altijd voor zijn club uitkomt. PEC Zwolle staat momenteel stijf onderaan in de eredivisie met één punt uit de eerste zeven wedstrijden.