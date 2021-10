Zo is het om te leven onder de Taliban

De Taliban zijn nu ruim anderhalve maand aan de macht in Afghanistan. Ook in de stad Herat, waar Fatema, Massoud en Nadia wonen. Hun levens zijn radicaal veranderd door de dreiging van de soms meedogenloze nieuwe heersers. En juist in Herat is dat goed te merken.

"Mensen kleden zich anders, uit angst voor de Taliban. De stad is normaal enorm divers, maar nu ziet iedereen er hetzelfde uit. Er zijn nauwelijks vrouwen op straat, er is geen kleur meer. Herat voelt niet meer als Herat."

Nieuwsuur heeft al lange tijd contact met deze drie jonge Afghanen. Via spraakberichten vertellen ze wat er in hun stad gebeurt. Luister mee: