De dochter die Knavens zege in 2001 overtrof, rijdt nu zelf Parijs-Roubaix

NXTG op de wielerbaan van Roubaix na de verkenning, met uiterst rechts Britt Knaven - Instagram @nxtgracing

Ruim twintig jaar geleden zat Servais Knaven in zijn woonkamer op de bank te stralen voor de camera van Studio Sport. Ja, de wielrenner had net de grootste overwinning in zijn loopbaan geboekt door de kletsnatte editie van Parijs-Roubaix te winnen. Maar het meisje dat een dag na die heroïsche zege in 2001 op zijn schoot zat, maakte hem nog veel gelukkiger. Datzelfde meisje staat zaterdagmiddag aan de start van de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Britt Knaven, de oudste dochter van de vijfde Nederlandse winnaar van de Hel van het Noorden, hoopt na 17 kasseistroken over de streep te komen op de wielerbaan van Roubaix. Net zoals haar vader dat zestien keer deed. "Dat is echt wel heel bijzonder", begint Knaven senior, die toevallig laatst nog aan het filmpje dacht. "Ik heb het nooit teruggevonden, maar ik zou het heel graag hebben. Dan kan ik het delen in de familie-app", zegt hij door de telefoon. Dat is inmiddels gelukt. Bekijk het filmpje van Knaven en zijn negen maanden oude dochter Britt uit 2001 hieronder.

2001: Knaven na zijn zege in Parijs-Roubaix, met dochter Britt op schoot - NOS

In de laatste seconden van het filmpje wijst Knaven zijn dochter op een fiets in een kinderboek. "Daar zit ze de hele dag naar te kijken", lacht hij naar de camera. Toch duurde het bijna twaalf jaar voordat zijn vier dochters Britt, Senne, Mirre en Fee werden aangestoken met het wielervirus. Aanvankelijk hadden ze niet zo veel interesse in de sport; ze zaten op turnen. "Van de ene op de andere dag wilden ze gaan wielrennen. Dat bleek een schot in de roos. Het voelde alsof ze thuiskwamen", vertelt Knaven, inmiddels ploegleider bij Ineos. "Ik denk dat het ergens toch wel in de genen zit. Mijn vrouw heeft ook altijd gefietst. Ik zat nog middenin het wielrennen toen de kinderen klein waren, dus ongemerkt zijn ze er wel mee opgegroeid."

De vier zussen Knaven in de Tour de France van 2019 - NOS

Britt Knaven is inmiddels 21 jaar oud en rijdt voor NXTG Racing. Die opleidingsploeg hebben Servais en zijn vrouw Natascha zelf opgericht om jonge, beloftevolle rensters de kans te geven om zonder de druk van een grote ploeg ervaring op te kunnen doen tussen de profs. Knaven reed ook voor de Nederlandse jeugdselecties, maar op 18-jarige leeftijd koos ze ervoor om voor België uit te komen. "Ik heb Nederlandse ouders, maar was er niet echt trots op om het oranje te dragen. Ik heb meer een connectie met België, omdat ik daar al mijn hele leven woon, naar school ga en vrienden heb."

Ook Senne Knaven rijdt sinds deze zomer voor NXTG, als stagiaire. Vorige maand sprak de 18-jarige renster zich op Instagram uit over de nadruk die volgens haar bij jonge rensters op gewicht wordt gelegd. "Het lijkt wel alsof je dun moet zijn om te worden geselecteerd voor EK's en WK's voor Nederland. Dit zorgt voor enorm veel druk op meisjes, waardoor ze een verstoord eetpatroon kunnen kweken. Daarmee worstelde ik ook." Britt Knaven herkent het verhaal van haar jongere zus, maar zit er zelf niet mee.

De 21-jarige Knaven droomt er inmiddels al jaren van om haar vader op te volgen als winnaar van Parijs-Roubaix. "Ooit wel, ja. Dat zit in mijn hoofd sinds ik bij de jeugd een keer de laatste 70 kilometer van Parijs-Roubaix heb gereden. Ik weet nog dat ik over Carrefour de l'Arbre (een van de zwaarste kasseistroken) reed en dat ik bijna moest huilen, omdat het zo zwaar was."

Britt Knaven op de kasseien van Parijs-Roubaix in 2014 - privéarchief Britt Knaven

"Het is echt een hele speciale wedstrijd, ook omdat mijn vader hem natuurlijk gewonnen heeft. Ik weet ook precies waar hij is gedemarreerd, na het spoor op 10 kilometer. Als ik daar langs rijd, dan denk ik daar wel aan. Dat is wel mooi." Kijk hieronder de beelden van de zege van Servais Knaven in Parijs-Roubaix terug.

Knaven wint Parijs-Roubaix in 2001: 'Na zo'n helletocht' - NOS

Met al zijn ervaring op de kasseien kan Knaven zijn dochter genoeg vertellen over de loodzware koers. Vorig weekend verkende hij samen met de rensters van NXTG het parcours. "Dan geef je ze wel wat tips en aanwijzingen. Britt is al jaren geïnteresseerd in de koers, dus die heeft heel wat op Youtube gezien. Het mooie is dat ze vanaf de start over hetzelfde parcours rijden als de mannen, dus je kunt ook heel veel terugkijken. Verder praten we er niet te veel over."

Ook het weerbericht wordt goed in de gaten gehouden door de familie Knaven. "Het kan maar zo een modderige Roubaix worden voor de mannen en een droge voor de vrouwen. Misschien is het wel goed als het de eerste keer voor de dames droog is, want in de regen is het een heel ander verhaal", aldus Knaven, die daar zelf als een van de besten over mee kan praten.

Britt Knaven in actie voor België tijdens de Europese kampioenschappen tijdrijden in 2019 - ANP