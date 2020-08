Makkelie fluit met City-Lyon belangrijk duel voor Ajax

Danny Makkelie fluit zaterdagavond de kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Olympique Lyonnais. Een mooie aanstelling voor Makkelie, maar ook eentje waar de UEFA vragen over kan krijgen.

Het is namelijk een wedstrijd met grote belangen voor het Nederlandse voetbal en dan met name voor Ajax. De Amsterdammers zijn gebaat bij uitschakeling van Olympique Lyonnais, omdat Ajax dan rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de komende Champions League-editie.