VN vraagt Ethiopië om uitwijzing VN-medewerkers in te trekken

Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties accepteert niet dat Ethiopië zeven humanitaire VN-medewerkers het land uit wil zetten. Donderdag werden de zeven tot ongewenste personen bestempeld. Zij moesten binnen 72 uur het land verlaten.

Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken gaf als reden voor de uitzetting dat de medewerkers zich hebben bemoeid met interne politieke aangelegenheden, maar de Verenigde Naties zeggen dat daar geen enkel bewijs voor is. Gisteren kwam daar de beschuldiging bij dat de VN hulpgoederen levert aan de rebellen in de regio Tigray, tegen wie Ethiopië vecht.

Guterres meldt aan de VN-Veiligheidsraad dat de Verenigde Naties druk blijven uitoefenen op Ethiopië, zodat de zeven medewerkers aan het werk kunnen blijven.

Volgens een VN-woordvoerder zijn de zeven nog altijd in Ethiopië en kan Ethiopië juridisch gezien helemaal geen VN-medewerkers tot personae non gratae verklaren. "Dat is iets tussen de ene en de andere staat. Maar wij zijn geen staat.

Stevige maatregelen

Het is niet de verwachting dat er stevige maatregelen tegen Ethiopië zullen volgen als de VN'ers definitief het land uit moeten.

In een bijeenkomst van de Veiligheidsraad spraken onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hun zorg uit over de situatie, maar China en Rusland hebben al gezegd het conflict in Tigray te zien als een binnenlandse aangelegenheid voor Ethiopië.

"We hebben meer informatie over deze zaak nodig", zei de Chinese VN-vertegenwoordiging tegen persbureau Reuters. "We roepen de VN en Ethiopië op om deze kwestie samen op te lossen en we vragen de twee partijen samen te werken."

Hongersnood

De Verenigde Naties heeft bekendgemaakt dat er in de regio Tigray sprake van een ongekende hongersnood door de strijd tussen de rebellen en het Ethiopische regeringsleger. Een hoge VN-functionaris waarschuwde dinsdag dat honderdduizenden mensen het slachtoffer zijn van voedselgebrek.

De VN denkt dat Ethiopië de toegang tot Tigray bewust blokkeert en voedsel inzet als wapen. Dat heeft Ethiopië in het verleden stellig ontkend.