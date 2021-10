'Terreurverdachten Eindhoven hadden Rutte, Wilders en Baudet in vizier'

De negen terreurverdachten die vorige week donderdag in Eindhoven werden opgepakt, wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. Dat meldt De Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. De negen werden aangehouden op verdenking van het voorbereiden van en trainen voor een terroristische aanslag.

Volgens de krant nemen politie en het OM de dreiging uiterst serieus. Het is niet duidelijk in welk stadium de planning van de aanslag was, maar de krant meldt wel dat de dreiging leidt tot extra veiligheidsmaatregelen.

Tegen De Telegraaf zegt advocaat Peter Plasman, die twee van de negen verdachten bijstaat, dat er binnen de groep nare bewoordingen zijn geweest waarin de politici voorkomen. Maar volgens hem is nergens een begin van een serieus plan gebleken. Zijn cliënten hebben volgens Plasman gezegd dat het gaat om "sarcasme en zeer foute humor, in melige buien".

IS-gedachtengoed

De negen verdachten zijn tussen de 18 en 31 jaar oud en hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn in Nederland geboren en een in Afghanistan. Het OM meldde vorige week dat ze zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van IS. Woensdag werd duidelijk dat de mannen nog zeker twee weken in voorarrest blijven.

Eerder zei advocaat Serge Weening, die ook twee verdachten bijstaat, tegen de NOS dat "het erop lijkt dat het OM er geen rekening mee heeft gehouden dat het nog om verdachten gaat". "Elke Nederlander denkt nu dat de verdachten iets met terrorisme te maken hebben."

Maandag werd duidelijk dat demissionair premier Rutte zware beveiliging heeft gekregen omdat hij wordt bedreigd. Daarover is nog altijd veel onduidelijk. Volgens De Telegraaf worden de dreigingen volledig los van elkaar gezien.