Van Huffelen: afhandeling toeslagenaffaire kan nog 'heel lang duren'

Het kan volgens demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die over de kinderopvangtoeslagen gaat, nog "heel lang" duren voor alle gedupeerde ouders zijn gecompenseerd. Dat zegt ze in Nieuwsuur. Hoe lang precies, en of het gaat om jaren, laat ze in het midden.

In totaal is op dit moment nog geen tien procent van de zaken in het toeslagenschandaal afgehandeld. Van de ruim 47.000 mensen die zich inmiddels hebben gemeld, zijn volgens Van Huffelen zo'n 35.000 mensen getoetst. Daar komen nog wekelijks mensen bij.

Memo-Palmen

Gisteren bleek uit een rapport van accountantskantoor PwC dat 24 ambtenaren het cruciale document 'memo-Palmen' uit 2017 kenden. In het document adviseert een topambtenaar van Financiën om ouders te compenseren omdat ze ten onrechte waren aangemerkt als fraudeurs. Het memo dook vorig jaar pas bij toeval op.

De onderzoekers zeggen in het rapport geen bewijs te hebben gevonden dat de memo bewust is achtergehouden. Het tegendeel kan ook niet worden aangetoond.

Een topambtenaar van Financiën wilde niet meewerken aan het onderzoek van PwC. Deze ambtenaar heeft nog steeds, of opnieuw, een hoge functie bij de Belastingdienst. Haar e-mails zijn wel bekeken, maar ze wilde geen interview doen. Op basis daarvan concludeert PwC dat het goed mogelijk is dat er bepaalde informatie over dat memo niet boven water is gekomen.

Van Huffelen concludeert dat er alles aan is gedaan om alle informatie over het belangrijke 'memo-Palmen' boven water te krijgen.

"Als ik dit rapport lees, dan zegt PwC dat zij niet boven water hebben kunnen halen dat dat gebeurd is. Ze zeggen: we hebben dat niet kunnen aantonen. Ze hebben heel grondig onderzoek gehad. Ze hebben heel veel mensen, tientallen mensen geïnterviewd, ze hebben telefoons bekeken."

Het is volgens Van Huffelen aan die persoon zelf om mee te werken aan zo'n onderzoek of niet. Van Huffelen benadrukt dat PwC uitgebreid onderzoek heeft gedaan. "Daarmee concludeer ik dus dat we met alles wat we gedaan hebben, niet nog meer informatie boven water kunnen halen op dit moment. En dat we het dus ook moeten doen met wat dit rapport zegt."

Kijk hier het interview met Van Huffelen: