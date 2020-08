Twentse supermarkt gedwongen dicht na langdurig overtreden coronaregels

Volgens de supermarkteigenaar is het besluit van de veiligheidsregio willekeur en worden de coronamaatregelen in heel veel winkels niet goed nageleefd. Berning denk dat hij wordt gepakt omdat hij een kleine ondernemer is en hij als voorbeeld moet dienen voor andere winkels. "Ze zullen mij eerder op de korrel nemen dan een grote supermarktorganisatie." Hij overweegt een kort geding aan te spannen.

Een supermarkt in Noord Deurningen is gesloten voor het niet handhaven van de coronamaatregelen. De eigenaar werd tot de sluiting gedwongen door de Veiligheidsregio Twente. De winkel ging vanochtend in eerste instantie toch open, maar werd rond 10.00 uur alsnog gesloten.

Volgens de veiligheidsregio zijn er verschillende gesprekken geweest met de eigenaar. "Dit is het einde van een lang handhavingstraject", zegt plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Almelo, Arjen Gerritsen. "In april hebben we voor het eerst moeten ingrijpen."

In totaal zijn er 21 controles geweest in de supermarkt, in 18 gevallen werden de regels overtreden. Er is al voor 50.000 euro aan dwangsommen opgelegd.

Het is niet de eerste keer dat de supermarkteigenaar overhoop ligt met de lokale autoriteiten. De gemeente en hij hebben eerder onenigheid gehad omdat de supermarkt veel Duitse klanten zou aantrekken wat tot overlast zou leiden.