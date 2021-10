Voetbalsters PSV onderuit bij ADO, Twente-spits Kalma maakt er vier

De vrouwen van PSV zijn weer terug op aarde, een week na de zege in de topper tegen FC Twente. Vrijdag kreeg de Eindhovense ploeg genoeg kansen in Den Haag, maar alleen ADO kwam tot scoren: 1-0.

In de beginfase moest PSV-doelvrouw Sari van Veenendaal al aardig aan de bak. Er was een goede mogelijkheid voor Jaimy Ravensbergen, die haar schot nog maar net overgetikt zag worden door de keepster van Oranje.

In de 22ste minuut was het wel raak voor de thuisploeg: uit een hoekschop kwam de bal op het hoofd van Amber Verspaget. Er volgden genoeg kansen voor PSV op de gelijkmaker, maar die viel niet, mede dankzij keepster Barbare Lorsheyd. Voor ADO Den Haag was het de eerste zege van het seizoen.

7-1

Twente kon de frustraties van een week eerder botvieren op Excelsior. Het werd, mede dankzij een uitblinkende Fenna Kalma, 7-1.