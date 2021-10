Crisis buiten het veld, feest binnen de lijnen: ADO wint eerste periode

De spelers van ADO Den Haag vieren feest na het winnen van de eersteperiodetitel. - Pro Shots

Buiten het veld bevindt ADO Den Haag zich op de rand van de afgrond. Donderdag werd bekend dat de licentie van de Haagse club vanwege de financiële problemen op het spel staat en een door de KNVB opgelegde sanctie van zes punten aftrek ook in hoger beroep blijft staan. Des te knapper is het succes binnen de lijnen. Vanavond sleepte de ploeg van trainer Ruud Brood namelijk de eerste periode binnen, dankzij een overtuigende 6-1 zege op MVV Maastricht. Daarmee is ADO nu al zeker van de play-offs voor promotie. De puntenaftrek heeft voor die status geen gevolgen, want de zes punten worden pas verrekend met de eindstand.

De eindstand in de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie. - NOS

Vooraf maakten liefst negen ploegen nog mathematisch kans op de eersteperiodetitel in de eerste divisie. In werkelijkheid ging het vooral om koploper Excelsior en ADO Den Haag. Beide ploegen begonnen met zestien punten aan de negende speelronde, al kon Excelsior een beter doelsaldo (+4) overleggen. Dat verschil was na een helft al bijna weggepoetst. ADO kende in Maastricht tegen MVV een bliksemstart dankzij Sem Steijn. De zoon van oud-trainer Maurice Steijn scoorde in de derde minuut al met een achterwaartse kopbal na kolderiek optreden in de Maastrichtse defensie en vijf minuten later maakte hij achter het standbeen ook 0-2.

Sem Steijn viert een van zijn twee vroege treffers voor ADO Den Haag tegen MVV Maastricht. - Pro Shots

De 3-0 van Samy Bourard was zo mogelijk nog fraaier. Hij pikte de bal op vlak over de middenlijn en knalde de bal van een meter op twintig stijf in de kruising. Vuurwerk op de tribunes Excelsior, op bezoek bij het tegenvallende NAC Breda, wist al van de voorsprong van de concurrent voor het zelf de bal voor het eerst beroerd had. Het duurde namelijk een minuut of vijf voor scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd echt van start liet gaan: de Bredase aanhang ging zich namelijk flink te buiten aan vuurwerk en de rook bleef bovendien lang hangen in het strafschopgebied van Excelsior-doelman Stijn van Gassel.

Supporters van NAC Breda zette de tribune in lichterlaaie met Bengaals vuur voor het duel met Excelsior. - Pro Shots

Onder de indruk van de sfeer of de periodestress was Excelsior geen schim van zichzelf in de eerste helft en in de blessuretijd van de eerste helft kwam NAC verdiend op voorsprong. Thom Haye krulde een vrije trap op bijzonder fraaie wijze in het doel.

Spanning terug Toen de boomlange ADO-spits Thomas Verheydt na bijna een uur ook nog de 0-4 binnenkopte in Maastricht leek het pleit beslecht. Niets bleek minder waar, want op hetzelfde moment vocht Excelsior zich terug in Breda. Na eerst een bal op prachtige wijze naast de kruising te hebben gekruld, was de Fransman Modeste Duku in de rebound wel trefzeker voor de Kralingers: 1-1. Omdat ook MVV het ADO-doel had gevonden via Orhan Dzepar zou een zege Excelsior alsnog de periodetitel kunnen opleveren.

Modeste Duku heeft de 1-1 binnengeschoten voor Excelsior tegen NAC Breda. - Pro Shots

Zover kwam het niet. Bij een spaarzame counter van NAC schoof Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi de bal in het eigen doel en die nieuwe achterstand kwamen de Kralingers niet meer te boven. ADO ging juist verder met scoren en kwam via twee treffers van uitblinker Vicente Besuijen zelfs op 1-6. En in de slotfase van het duel in Breda liep de thuisclub zelfs nog uit naar 4-1, via treffers van de jongelingen Boris van Schuppen (wiens voorzet net niet werd aangeraakt door Seuntjens) en Kaj de Rooij.

Teleurstelling bij Excelsior na de 4-1 nederlaag bij NAC Breda. - Pro Shots

En dus was het feest in Den Haag, een feest dat begon in de slotfase in Maastricht. De 2-6 (strafschop Mart Remans) in de voorlaatste minuut kon die pret in ieder geval niet drukken.