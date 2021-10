Groningen-fans juichen drie keer maar zege op Twente blijft uit

Lang hoefden Buijs en de ruim zestienduizend toeschouwers niet op een treffer te wachten. In de achtste minuut schoot Cyril Ngonge snoeihard in de kruising: 1-0.

Groningen begon voortvarend aan het duel. Coach Danny Buijs had zijn spelers op het hart gedrukt dat er, na zes weken en zes dagen wachten, toch eindelijk eens een tweede zege geboekt moest worden in de eredivisie.

Tot overmaat van ramp zag De Leeuw twee van zijn ploeggenoten ook nog eens in slaap vallen. Verdediger Wessel Dammers en doelman Peter Leeuwenburgh keken naar elkaar, maar niemand ontfermde zich over de bal, waarop Twente-invaller Manfred Ugalde er alert zijn schoen tegenaan trapte: 1-1.

Het was daarna wachten op een tweede Groningse treffer en die leek er tot twee keer toe ook te komen. Tot tweemaal toe vond aanvaller Michael de Leeuw met een fraaie actie en dito schot het net, maar tot zijn afgrijzen keurde de VAR het doelpunt tot tweemaal toe niet goed; eerst omdat De Leeuw de voet van Robin Pröpper zou hebben aangetikt alvorens hij raak schoot en even later omdat Ngonge hands maakte alvorens hij de bal aan De Leeuw gaf.

Na afloop werd er nog even nagepraat over de eerste afgekeurde treffer van De Leeuw. Pröpper wist het zeker: "Er was contact." De Leeuw vond dat Pröpper het slim aanpakte. "Er was héél licht contact. Misschien heeft één procent van mijn sok hem geraakt."

Zestiende en zesde

Met het ene punt blijft Groningen steken op de zestiende plaats met zes punten uit acht duels. Twente staat zesde met veertien punten uit evenzoveel wedstrijden.