Deloitte vraagt medewerkers naar QR-code, mag dat zomaar?

In Amerika en in een paar Europese landen eisen bedrijven een vaccinatiebewijs. Op de Nederlandse werkvloer blijft het betrekkelijk stil. Eind augustus maakte Leaseplan bekend alleen gevaccineerde medewerkers te willen terugzien.

Veel bedrijven worstelen nu met hetzelfde dilemma: vraag je personeel of ze wel of niet gevaccineerd zijn?

"Het is een lastige afweging geweest. Besloten is: je hoeft niet naar kantoor te komen, maar als je wel wilt dan moet je de QR-code kunnen laten zien", zegt Liesbeth Mol, lid van de Raad van Bestuur van Deloitte.

Nog steeds hangt er veel onduidelijkheid rond de vraag of je wel of niet aan een werknemer mag vragen of hij gevaccineerd is, zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen.

Medewerkers die een vaccinatiebewijs niet willen laten zien als er wel om wordt gevraagd, kunnen weigeren om mee te werken en als ze er niet uitkomen met hun baas naar de rechter stappen. Al is het de vraag of medewerkers tegen hun baas willen ingaan.

Het zal erom spannen hoe een rechter zou oordelen, zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht (UvA). "Ik ben benieuwd. De belangenafweging zal bij een accountantskantoor anders zijn dan bij een ziekenhuis of een productielijn. Aan de ene kant heeft het accountantskantoor natuurlijk de verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen. Maar andere kant is het de vraag of zo'n vaccinatiebewijs echt nodig is om daarvoor te zorgen. Je kunt ook denken aan andere maatregelen. Bij zo'n kantoor op de Zuidas is afstand houden geen probleem, lijkt me."

'Rechten zijn opzij te zetten'

Dat zegt ook FNV-vicevoorzitter Jong. "Er zijn tal van andere manieren om te zorgen dat de werkvloer veilig en gezond is."

Overigens is het helemaal niet zo moeilijk om aangepaste richtlijnen vast te leggen in de wet, volgens Verhulp. "Bij wet kun je artikel 11, over het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam, vrij eenvoudig opzij zetten. Maar dan moet je daar wel een meerderheid voor krijgen natuurlijk."