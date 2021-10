Jumbo-talent Kooij kritisch na zege in Kroatië: 'Deze aankomst is te gevaarlijk'

Jumbo-Visma had de route vooraf verkend. Toch werden twee ploeggenoten van Kooij, de tweeling Mick van Dijke en Tim van Dijke, slachtoffer van de valpartij. "We hadden al op beelden van voorgaande edities gezien dat het cruciaal is om hier van voren te zitten."

Kooij, die over zestien dagen twintig wordt, hoorde in de bochtige en lastige finale achter hem verschillende renners onderuitgaan. "Het voelt goed om te winnen. Maar het is niet leuk als zoveel renners vallen."

Als je als 19-jarig talent in vijf koersdagen vier keer op het podium staat, heb je alle reden om euforisch te zijn. Maar ondanks zijn goede vorm en zijn overtuigende tweede zege vrijdag in de Ronde van Kroatië, is Olav Kooij vooral kritisch op de organisatie. "Deze finale is te gevaarlijk, daar moet naar gekeken worden."

Op een klimmetje op zeven kilometer van de finish werd het peloton flink uitgedund. En het grootste deel van dat peloton was geklopt door de valpartij in de finale.

Gedurende de 197 kilometer lange etappe, die vooral in het tweede deel heuvelachtig was, waren er tal van vluchtpogingen. Het peloton gunde de vluchters wat ruimte om na 160 kilometer het tempo op te voeren en iedereen gaandeweg weer in te rekenen.

Derde zege

Kooij is aan zijn eerste seizoen bezig bij de profs en hij maakte in het voorjaar al indruk in Vlaamse koersen, maar hij toonde zich ook in massasprints al op het hoogste niveau. Hij werd knap tweede in een massasprint in de Ronde van Polen, de WorldTour-wedstrijd die sinds 2020 ook al bekend staat om zijn gevaarlijke aankomsten, gelet op de zware valpartij van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

Kooij reed afgelopen week naar brons in de WK-wegrace voor beloften en die goede vorm bracht hij mee naar de Ronde van Kroatië. De eerste etappe had hij al om kunnen zetten in een overwinning, ware het niet dat Phil Bauhaus hem in een ook al verraderlijke finale (heuvelaf, bochtig en ook nog op klinkers) afsneed.