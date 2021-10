Eerste genderneutraal Gouden Kalf voor Fedja van Huêt

Acteur Fedja van Huêt krijgt een Gouden Kalf voor zijn hoofdrol in de film De Veroordeling, over de Deventer moordzaak. Het is het eerste genderneutrale Kalf voor de beste hoofdrol.

Fedja speelt in De Veroordeling een televisiejournalist die de mediahetze tegen 'de klusjesman', die ten onrechte wordt beschuldigd van de moord, probeert te bestrijden. De film is gebaseerd op het boek dat journalist Bas Haan over de zaak schreef.

Het is voor Fedja van Huêt de vierde keer dat hij een Gouden Kalf wint.

Inclusiever en diverser

Vorig jaar werd de prijs voor beste hoofdrol nog twee keer uitgereikt. Toen kreeg acteur Shanine El-Hamus de prijs voor zijn hoofdrol in De Belofte Van Pisa. Bij de vrouwen kreeg Beppie Melissen de prijs voor haar acteerwerk in Kapsalon Romy. Het festival is hiermee gestopt om de prijsuitreiking inclusiever en diverser maken.

Er is ook een nieuwe prijs bijgekomen, die voor beste hoofdrol in een korte film. Die is naar actrice Laura Bakker gegaan voor haar rol in Heartbeats, over een jonge vrouw die na een burn-out weer opnieuw moet beginnen.