De Veroordeling en De Slag om de Schelde grote winnaars bij Gouden Kalveren

De Slag om de Schelde en De Veroordeling zijn de grote winnaars geworden van de Gouden Kalveren. De Slag om de Schelde kreeg de meeste gouden beeldjes op het Nederlands Film Festival: vijf. De Veroordeling won er vier, waaronder die in de twee meest prestigieuze categorieën van beste film en beste hoofdrol, voor acteur Fedja van Huêt.

Van Huêt kreeg het eerste genderneutrale Kalf voor de beste hoofdrol. Hij speelt in De Veroordeling, die gaat over de Deventer moordzaak, een televisiejournalist die de mediahetze tegen 'de klusjesman' probeert te bestrijden. De film is gebaseerd op het boek dat journalist Bas Haan over de zaak schreef.

Acteur Yorick van Wageningen kreeg een Gouden Kalf voor zijn bijrol als Michael de Jong, de 'klusjesman', die ten onrechte van de moord wordt beschuldigd. Van Wageningen was er niet bij, de prijs werd voor hem in ontvangst genomen door De Jong zelf.

Inclusiever en diverser

Vorig jaar werd de prijs voor beste hoofdrol op het belangrijkste Nederlandse filmgala nog twee keer uitgereikt. Toen kreeg acteur Shanine El-Hamus de prijs voor zijn hoofdrol in De Belofte Van Pisa. Bij de vrouwen kreeg Beppie Melissen de prijs voor haar acteerwerk in Kapsalon Romy. Het festival is hiermee gestopt om de prijsuitreiking inclusiever en diverser maken.

De Slag om de Schelde won onder meer Gouden Kalveren voor beste montage en beste camera. De oorlogsfilm van Matthijs van Heijningen jr. draait om de 'vergeten' Slag om de Schelde in 1944. De film had in december vorig jaar al moeten uitkomen, maar juist toen ging Nederland voor de tweede keer in lockdown, waarna de film een half jaar later werd uitgebracht.

Er is ook een nieuwe prijs bij gekomen, die voor beste hoofdrol in een korte film. Die is naar actrice Laura Bakker gegaan voor haar rol in Heartbeats, over een jonge vrouw die na een burn-out weer opnieuw moet beginnen. Het Gouden Kalf van het publiek ging naar Bon Bini: Judeska in da House.