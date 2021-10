Bijna half miljard verlies voor Barcelona, waar Koeman cynisch Van Gaal imiteert

Die crisis bij Barcelona is nu ook naar keiharde valuta vertaald. Bijna een half miljard werd er verloren over afgelopen seizoen, waarbij de coronapandemie zijn uitwerking niet miste op de toch al beroerde staat van de club. Een jaar geleden bedroeg het tekort een kleine honderd miljoen euro.

De bedrijfskosten zijn veel lager door het vertrek van onder anderen de grootverdieners Lionel Messi en Antoine Griezmann, maar een sportief verval heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. In de goede jaren hoopte de club nog op een omzet van rond de miljard euro.

Een ontslag van Koeman kost de club ook een smak geld, wat hem mogelijk nog wat extra tijd geeft de club er weer bovenop te helpen.

"Ik ben er nog", benadrukte Koeman tegenover de aanwezige media. "Ik weet dat de resultaten bepalend zijn. En dat is ook normaal. Mijn intentie is om vast te houden aan mijn eigen plan. De club heeft me nog niets verteld over mijn toekomst hier."